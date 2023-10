Tuttosport - Theo non sprinta più. Il treno Hernandez è in ritardo: il 4-3-3 lo penalizza

vedi letture

Nella serata di mercoledì la famiglia Hernandez ha vissuto un momento speciale: i figli Lucas e Theo uno contro l'altro in una partita di Champions League. Per il terzino rossonero è forse l'unica cosa memorabile di una nottata storta per il Diavolo che si inserisce in una stagione che ancora, per il terzino francese, non è decollata.

Numeri

L'edizione giornaliera di Tuttosport riporta i numeri di inizio stagione di Theo Hernandez. Non che la lista sia troppo lunga: solamente un gol - peraltro bellissimo - segnato alla seconda giornata contro il Torino; ma soprattutto zero assist. Questo è il dato che fa preoccupare più degli altri: il francese è sempre stato molto prolifico da questo punto di vista. A questo va unito una fase difensiva un po' troppo distratta: più probabile che, in questo caso, Theo stia pagando il rendimento generale e il modo di giocare del reparto e di tutta la squadra. Pur non essendo stato il suo forte, in difesa, in queste stagioni, il 19 rossonero ha fatto passi da gigante ma in questi primi due mesi non si stanno vedendo, anche per colpa di un rendimento generale.

Senza campo

Se il modo di giocare del Milan non sta aiutando Theo nella fase difensiva, così come non sta aiutando nessuno dei suoi compagni, c'è da sottolineare che il nuovo schieramento rossonero sta limitando Hernandez anche in attacco. Fin dai suoi primi giorni al Milan, il francese ha fatto la differenza grazie alle sue sgasate improvvise e travolgenti sul settore di sinistra che sono diventate ancora più pericolose da quando Leao ha alzato il livello delle sue prestazioni. Quest'anno però il campo che ha macinato davanti a sè partita dopo partita, non c'è più. L'inserimento nello scacchiere tattico di un centrocampista in più, una mezzala, ha come messo un ostacolo davanti al binario di Theo che non spinge più fino in fondo come era abituato a fare. Anzi, spesso Hernandez si accentra per trovare spazio ma servito spalle alla porta perde molto delle sue potenzialità. Dunque Pioli dovrà lavorare anche su questo: come sfruttare le qualità di Theo, troppo importanti per essere tenute a bada.