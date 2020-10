Tuttosport - Tonali in campo a Glasgow: Sandro lavora per entrare nei meccanismi di una squadra collaudata

Dal campionato all’Europa League, senza un attimo per respirare e godersi il momento. Il tour de force del Milan è appena cominciato. Una partita ogni tre giorni: Pioli avrà bisogno di continue forze fresche per affrontare un calendario - nazionale e internazionale - fitto di impegni. Contro il Celtic, ad esempio, il tecnico rossonero potrebbe/dovrebbe dare spazio a Tonali, concedendo una serata di riposo a uno dei due centrocampisti titolari (Bennacer e Kessié).

ASPETTATIVE - Come riporta Tuttosport, toccherà proprio all’ex Brescia guidare il centrocampo del Milan a Glasgow. Una grande occasione per il giovane "play" milanista, che non è ancora riuscito a imporsi definitivamente. Tutta "colpa" di un’estate complicata, tra mercato e Coronavirus. Stefano Pioli considera Tonali un titolare e il club si aspetta molto dal ragazzo, per il quale è stato fatto un investimento da 35 milioni di euro (bonus compresi). Dal canto suo, Sandro sa che per diventare un perno della squadra dovrà lavorare tanto.

QUALITÀ - Fin qui ha avuto poco spazio: 31 minuti complessivi in Europa League, 137 in campionato (derby compreso). Ma c’è tutto il tempo per crescere e assestarsi. Tonali deve entrare nei meccanismi di una squadra già collaudata, ma per riuscirci deve giocare. La sua rincorsa potrebbe cominciare da Glasgow: Pioli si aspetta una regia veloce con giocate di prima e in profondità: con Sandro in campo dovrebbe aumentare la qualità.