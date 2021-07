Tuttosport - Tonali, ora tocca a te: questa deve essere la stagione della svolta

La telenovela per il suo passaggio a titolo definitivo dal Brescia al Milan è stato più lunga del previsto, ma alla fine il sogno di Sandro Tonali si è avverato. A favorire questo affare è stato poi anche il grande gesto di amore verso i colori rossoneri del giovane centrocampista che si è tagliato l'ingaggio pur di diventare un giocatore milanista. Ora toccherà a lui dimostrare sul campo che il Diavolo ha fatto bene a puntare su di lui.

TOCCA A SANDRO - Come riporta oggi Tuttosport, nelle gerarchie di Pioli, Tonali parte inizialmente alle spalle di Kessie e Bennacer, ma in una stagione lunga e piena di impegni come quella che attende il Milan c'è bisogno anche di lui. La prima stagione in rossonero non è stata semplice, un anno di ambientamento è più che normale, ora però le giustificazioni sono finite e quindi Sandro dovrà necessariamente far vedere a tutti le sue qualità.

PILASTRO DEL MILAN - Il gesto di ridursi l'ingaggio è stato apprezzato da tutti nell'ambiente rossonero, ma è chiaro che Tonali deve cambiare marcia e diventare un pilastro importante del Milan di Pioli. Le qualità le ha, le ha già messe in mostra ai tempi del Brescia, adesso è arrivato il momento di farlo anche nel Diavolo. Sandro deve proseguire il suo percorso di crescita e dimostrare a tutti che nel centrocampo milanista non ci sono solo due titolarissimi.