Tuttosport - Tutti uniti e compatti verso l'Atalanta. Milan in campo con la maglia bianca delle finali

"L'unione fa la forza" dice uno dei più famosi proverbi italiani. E per questo, in vista dell'ultimo match di campionato che sarà decisivo per la Champions, il Milan ha voluto compattare ancora di più il gruppo, organizzando ieri una grigliata dopo l'allenamento a Milanello, a cui non hanno partecipato solo i giocatori, ma anche lo staff tecnico e i dirigenti.

LA MAGLIA DELLE FINALI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il tutto è stato fatto per creare ulteriore coesione in vista della sfida in casa dell'Atalanta di domenica sera. Si tratta di una delle partite più importanti degli ultimi anni per il Milan e per questo motivo il club di via Aldo Rossi ha deciso che a Bergamo il Diavolo scenderà in campo con la divisa bianca, vale a dire quella utilizzata per le grandi partite e per le finali internazionali.

OBIETTIVO CHAMPIONS - D'altronde, il match di domenica è veramente una finale per i rossoneri che con una vittoria avrebbero la certezza di partecipare alla prossima Champions League. Arrivare tra le prime quattro, si sa, non sarebbe importante solo a livello sportivo e di prestigio, ma anche a livello economico visto che entrerebbero parecchi milioni nelle casse milaniste.