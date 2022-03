Tuttosport - Via Romagnoli, la fascia a Calabria: è lui l'erede designato, ma cresce anche il milanista Tonali

Il Milan sta già pensando al dopo-Romagnoli. Botman potrebbe/dovrebbe prendere il posto in rosa del difensore (sempre più vicino alla Lazio), ma chi erediterà la fascia da capitano? Come sottolinea il quotidiano Tuttosport, al momento il vice designato è Davide Calabria, il quale si candida a prendere stabilmente il posto del partente Alessio.

Un patto col Diavolo

Per presenze da titolare (142 partite in rossonera) e per la sua storia calcistica (è cresciuto nel Milan), il terzino ha tutte le carte in regola per ricoprire il ruolo di leader. Dopo qualche stagione in ballottaggio, Calabria è ormai diventato un titolare della squadra nonché uno dei beniamini del popolo milanista, che ne apprezza la verve e l’attaccamento alla maglia. Insomma, tutte le strade portano a Davide, ma occhio alla crescita di un altro calciatore rossonero.

Sandro cuore Milan

Si tratta di Tonali, il quale, per leadership e temperamento, sembra avere bene impresse le stimmate del capitano. Milanista fin dalla nascita, Sandro, dopo una prima stagione di ambientamento, ha preso per mano il centrocampo di Pioli, trascinando il Milan in più occasioni. Pur di restare ha accettato una riduzione dell’ingaggio, mostrando così tutto il suo amore per il club che ha sempre sostenuto fin da bambino. La fascia spetta a Calabria, dunque, ma arriverà il momento di Tonali.