Tuttosport - Vos più vicino, Koné in stand-by per via di Bennacer. Pobega e Adli restano in uscita

Si credeva che il calciomercato del Milan in entrata fosse chiuso, ma invece la dirigenza rossonera potrebbe regalare a Paulo Fonseca ed ai suoi tifosi almeno un altro botto da qui al prossimo 31 di agosto, se non addirittura due. Il primo dovrebbe e potrebbe essere Silvano Vos, talento 19enne dell'Ajax che secondo Tuttosport sarebbe ad un passo dal vestire la maglia rossonera a partire da questa stagione.

L'accordo fra il giocatore ed il club rossonero sarebbe stato raggiunto proprio nelle scorse ore, mancherebbe "solo" quello con l'Ajax che dal canto suo non sembrerebbe avere alcuna intenzione di opporsi all'uscita del ragazzo, escluso anche oggi dai convocati di Francesco Farioli per il preliminare di Europa League contro lo Jagiellonia.

Discorso diverso va invece fatto per Manu Koné, la cui situazione resta momentaneamente bloccata per via di Ismael Bennacer. Fino a quando l'algerino non uscirà, molto probabilmente in direzione Arabia Saudita, il desiderio del francese di lasciare la Germania per giocare nel Milan difficilmente potrà essere esaudito. Una situazione, questa, che potrebbe anche indurre a pensare che il Diavolo, dopo l’acquisizione di Vos, possa chiudere il suo mercato in entrata a meno che non vi siano delle cessioni importanti in mezzo al campo, con Tommaso Pobega e Yacine Adli che al momento sembrerebbero essere i due sacrificabili.

Il primo è richiesto dal Bologna di Vincenzo Italiano, ma dopo l'affare Alexis Saelemaekers il Milan chiederebbe, per non dire pretenderebbe, più garanzie sotto l'aspetto economico. Il secondo, invece, proprio come Bennacer, è richiesto da diversi club sauditi, ma il ragazzo non sembrerebbe preferire affatto questa soluzione per il proseguo della sua carriera.