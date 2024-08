Tuttosport - Vuole guadagnare quanto Leao, ma così rischia di essere un peso. Theo, una svolta anche per il futuro

Tema caldo dell'estate rossonera è stato, e sarà fino ai prossimi mesi, il futuro di Theo Hernandez. Nel corso dell'Europeo, durante una conferenza stampa, il terzino francese uscì allo scoperto dicendo: "Le richieste di mercato? Sono concentrato al 100% sull’Europeo. Se resterò o meno a Milano lo vedremo dopo". Era il periodo dei rumors di Bayern Monaco e Real Madrid, subito smentiti da Zlatan Ibrahimovic in occasione della sua presentazione "ufficiale" da Senior Advisor al Milan di RedBird.

Il dirigente svedese è poi tornato sul discorso neanche una settimana fa, parlando addirittura del rinnovo del francese dicendo: "Stiamo parlando con loro (Maignan e Theo, ndr) sui rinnovi. È tutto sotto controllo, è tutto ok". Se il rinnovo è effettivamente un argomento sotto controllo, scrive Tuttosport, lo si capirà solo più avanti.

Una cosa al momento è certa: di questo argomento Milan ed entourage di Theo ne starebbero parlando da settimane, mesi, con l'obiettivo di cercare di trovare il prima possibile una quadra a questa situazione. L'intenzione del francese è quella di incrementare il suo stipendio ai livelli di Rafael Leao, che oggi guadagna 7 milioni di euro a stagione, migliorando così i suoi 5, bonus inclusi, ma questa è una soglia che il Milan non vorrebbe ripetere con altri calciatori stando a Tuttosport.

La distanza fra le parti è dunque reale, e le avance di alcune grandi squadre non stando decisamente aiutando il club rossonero, così come neanche Theo stesso, visto che il suo rendimento nelle prime due uscite stagionali è stato insufficiente, così come quelle per gran parte della passata stagione. L'anno scorso, infatti, tolti i primi mesi del 2024, il francese è stato al di sotto delle attese e il dubbio che in questo abbia pesato l'addio di Maldini è venuto a molti. "Ibra ha però detto che l'ex Real Madrid è felice, però se è davvero così, è necessaria una svolta, perché un Theo Hernandez in questa modalità, per il Milan rischia di essere solo un peso".