Un centrocampo da ricostruire ed una priorità: il 4-3-2-1 di Giampaolo ha bisogno di un grande regista

Venticinque milioni cash. Questa la richiesta della Fiorentina per Jordan Veretout, poco incline a prendere in considerazione una delle contropartite offerte dal Milan, come Borini, Laxalt e Biglia, quest'ultimo "penalizzato" dal lauto ingaggio che percepisce in rossonero: 3.5 milioni e mezzo netti fino al 2020. Più interesse invece sul profilo di Cutrone, anche se sembra esserci distanza di valutazione tra i due club: il Milan ritiene che il proprio attaccante valga quanto Veretout, ovvero 25 milioni, mentre i viola lo valuterebbero meno. Oltretutto non è neanche scontato che il classe '98 trovi lo spazio desiderato in viola, il che potrebbe complicare ulteriormente il tutto.

VALUTAZIONI - Veretout è un classe '93, quindi nel pieno del suo sviluppo calcistico, il che possiede un lato positivo ed uno negativo. Quello "pro" è che il francese è subito pronto, quello "contro" è che difficilmente potrà essere rivenduto alle stesse cifre. Il Milan, che non sembra disposto a spendere troppo per il nativo di Ancenis, dovrà effettuare una valutazione importante: vale la pena fare uno sforzo per il transalpino? Parliamo di un giocatore che si è sicuramente ben comportato in Serie A nel ruolo di mezz'ala, ma ha sicuramente fatto più fatica come regista, posizione dove il Milan si trova ancora scoperto. Discorso diverso se la Fiorentina dovesse accettare una delle contropartite proposte, ma al momento il club di Commisso non pare affatto convinto.

PRIORITA' - La dirigenza rossonera ha "lasciato andare" Sensi, accasatosi all'Inter per una cifra complessiva di 30 milioni (seppur con diritto di riscatto). L'ex Sassuolo, oltre ad essere più giovane del francese, avrebbe risolto la lacuna al centro del campo. In quest'ottica svenarsi per Veretout, con ancora quella falla da coprire, potrebbe essere controproducente per il Milan, considerando anche le risorse non propriamente "infinite" a disposizione del Diavolo. Giampaolo, ad oggi, potrebbe schierare diversi giocatori nel ruolo di interno di centrocampo: Kessie, Krunic, Paquetà, Calhanoglu e lo stesso Bonaventura, ma come regista c'è il solo Biglia, tra l'altro considerato in uscita dai più. E anche restasse non sarebbe assolutamente sufficiente per coprire una stagione intera. Il Milan vorrebbe Torreira, ma l'Arsenal fa muro: per convincere i Gunners potrebbero servire tanti soldi, motivo per cui potrebbe essere utile riservare la maggior parte dei fondi per questo acquisto.