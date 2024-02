Un Milan alla Theo e alla Gabbia: ecco la ricetta per un finale di stagione interessante

7 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 9 partite di campionato: post sconfitta contro l'Atalanta a Bergamo del 9 dicembre, arrivata negli ultimissimi minuti, il Milan ha ripreso a correre fortissimo in campionato, tenendo un ritmo di risultati elevato che ha, di fatto, blindato la qualificazione alla prossima Champions League e rasserenato buona parte dell'ambiente.

A coronamento di due mesi ottimi, iniziati subito dopo il già citato 9 dicembre, è arrivata ieri sera la vittoria nel big match contro il Napoli, battuto 1-0 grazie al gol al 25esimo minuto di Theo Hernandez su assist di Leao. La prestazione dei rossoneri è stata certamente positiva nel primo tempo e un po' più di gestione nella ripresa, con i partenopei di Mazzarri pericolosi sì in qualche occasione, ma mai veramente così tanto da cambiare le sorti di un match che il Milan ha saputo portare a casa grazie, soprattutto, ad una prestazione di altissimo livello tecnico e mentale di Theo Hernandez e di Matteo Gabbia.Il Milan dei prossimi tre mesi deve prendere spunto proprio dalle prestazioni dei due giocatori citati: dimostrare sul campo il valore altissimo che questi calciatori hanno sulla carta (come ha fatto Theo che ha, in parole povere, dominato il match di San Siro) attraverso le loro stesse qualità tecnica e attraverso una testa fortemente settata sull'obiettivo (di vincerle tutte), come sta mostrando Gabbia da quando è tornato in rossonero.