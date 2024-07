Un muro davanti alla difesa: quanto può essere utile Fofana al Milan. E Reijnders...

La priorità assoluta è e resta l'attaccante, ma ora che la Francia è uscita dall'Europeo il Milan può provare ad affondare anche su un altro obiettivo di mercato fondamentale per Paulo Fonseca, vale a dire Youssouf Fofana, da tempo in cima alla lista delle preferenze dei dirigenti del Diavolo per rinforzare la mediana milanista. Come potrebbe essere utile il francese al gioco dei rossoneri?

UN MURO DAVANTI ALLA DIFESA - Come spiega La Gazzetta dello Sport, si tratta di un giocatore di 185 centimetri e quasi 80 chili da piazzare davanti alla difesa e difenderla dalle incursioni avversarie. Al Milan manca un giocatore di questo tipo in quella zona di campo dove scarseggiano forza fisica e muscoli. Fofana avrebbe prevalentemente compiti di copertura e dovrà dare equilibrio alla formazione milanista che nell'ultima stagione lasciava troppe praterie a centrocampo. Il francese dovrà far sentire la sua presenza in quella zona e essere un muro davanti alla retroguardia rossonera.

LE INCURSIONI DI REIJNDERS - Con un giocatore così in mezzo al campo con compiti prettamente di copertura, a giovarne sarà anche uno come Tijjani Reijnders che avrà maggiore libertà per inserirsi nell'area di rigore avversaria. L'olandese, si sa, dà il meglio di sè quando può sfruttare le sue grandi abilità di incursore e quindi giocare al fianco di uno come Fofana potrebbe aiutarlo molto. Una presenza fissa davanti alla difesa darebbe ovviamente maggiore sicurezza a tutta la squadra rossonera. Se con il francese un accordo di massima è stato trovato, ora il Milan è al lavoro per trovare l'intesa anche con il Monaco e regalare così a Fonseca il centrocampista fisico che tanto manca a questa rosa.