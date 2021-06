Un nome, un cognome, una garanzia. Buon compleanno, Paolo Maldini!

Un nome, una garanzia. Anzi, adattiamo: un nome, un cognome, una garanzia. Ci perdoneranno i puristi delle frasi fatte, ma per l'occasione si può decisamente fare un'eccezione anche perché, di fatto, si tratta di un caso eccezionale. Compie oggi 53 anni Paolo Maldini, leggendario capitano del Milan più vincente della storia e attuale direttore dell'area tecnica rossonera.

SULLA BASE DEL PASSATO... - La storia di Maldini parla da sé. Dopo l'esordio nel 1978 a 16 anni, sono arrivati anni di successi straordinari: 7 Campionati, 5 Supercoppe italiane, una Coppa Italia, 5 Champions League, 5 Supercoppe UEFA, 2 Coppe Intercontinentali e una Coppa del Mondo per club. A tutti questi trofei si aggiunge la classe immensa di uno che, a detta di molti, è il più forte di sempre nel ruolo di terzino sinistro, e la personalità di un capitano integerrimo, fenomenale nelle (tante) vittorie e leader vero anche nei momenti più difficili. Il tutto fino al ritiro dal calcio giocato nel 2009 e al successivo ricongiungimento - fisico, nell'anima nessuno si è mai separato - con il Milan da dirigente.

...SI COSTRUISCE IL PRESENTE... - I trionfi di quel passato, di una storia scritta in prima persona prendendo spunto dal padre Cesare, fungono da solide fondamenta per il nuovo Milan. Dopo un primo periodo a far da stretto collaboratore di Leonardo, Paolo Maldini ha preso possesso della più alta carica dirigenziale dell'area tecnica del club rossonero ed ha avviato una rifondazione che, però, s'ispira tanto ai valori del passato. Spazio al talento e ai giovani, scarsissime possibilità per chi tratta il Milan come un giocattolo e non per ciò che la storia dice che sia, intenzione di riportare la squadra ai fasti di un tempo con un progetto accessibile e sostenibile, trasmissione dei valori del club attraverso la personale testimonianza. Sono questi i diktat del Maldini dirigente ed è grazie a questo che il Milan sta riacquisendo credibilità internazionale.

...PER UN FUTURO DA MILAN - "Nessun giocatore è più grande del Milan": questa frase vale anche per Paolo Maldini. La differenza, rispetto ai destinatari precedenti di questa citazione di Nesta, sta nel fatto che in Paolo Maldini abbiamo visto, possiamo e potremmo vedere cosa sia (e cosa sarà) il Milan.