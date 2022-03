Un rinnovo meritato! A Napoli la conferma: Bennacer è la luce di questo Milan

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La forza di questo Milan è un po' ovunque, dalle tattiche e le strategie di Mister Pioli direttamente dalla panchina, alla giovane difesa formata da Tomori e Kalulu, passando per la letale fascia sinistra composta da due frecce come Leao e Theo. Ma c'è sempre qualcosa che passa sotto traccia... in questo caso parliamo di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, diventato ormai il tassello insostituibile negli schemi di Pioli, continua a migliorare di partita in partita. Contro il Napoli è stata soltanto una delle ultime meravigliose prove, giganteggiando in mezzo al campo e chiudendo tutti gli spazi a due centrocampisti forti tecnicamente e tatticamente come Zielinski e Fabian Ruiz.

ORA L'EMPOLI - Con Udinese e Salernitana è arrivata la conferma che questa squadra sottovaluta questi tipi di impegni, andando in vantaggio e credendo di poter vincere con spocchia e superficialità, per poi, puntualmente, non chiudere il match e farsi recuperare. Dopo l'ottima prestazione nel derby di Coppa Italia, il Milan ha confermato la sua prestazione andando a vincere a Napoli. I rossoneri, dunque, sono chiamati ad invertire il trend non proprio positivo contro le squadre medio-piccole. Ecco perché contro l'Empoli servirà un'altra grande prestazione di Bennacer, che sfiderà proprio il suo passato; la squadra toscana ha acquistato, nel 2017, il centrocampista algerino dall'Arsenal, rendendolo un grandissimo talentom poi sbocciato sotto gli occhi di Maldini, Massara e Pioli, che hanno sempre creduto in lui.

RINNOVO, MANCA POCO - Il Milan, come detto poc'anzi, ha deciso di puntare fortemente su Bennacer. Dopo i rinnovi di Calabria, Kjaer, Saelemaekers, Gabbia e Theo Hernandez (senza dimenticare quello di Mister Pioli), la dirigenza rossonera è pronta a migliorare la situazione contrattuale del centrocampista algerino: per Ismael è pronto un contratto fino al 2026 con un adeguamento salariale corrispondente a circa 3 milioni di euro più vari bonus.