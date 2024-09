Un saldo negativo per il calciomercato del Milan: si è speso più di quanto incassato. E il costo della rosa è aumentato

Il calciomercato estivo si è concluso lo scorso 30 agosto, ma, essendo in tempo di sosta nazionali, è giusto farsi un paio di calcoli su quelle che sono state le spese del Milan durante la sessione di trattative appena terminata. Anzi: iniziamo con una estrema sintesi. È stato un mercato condotto in pieno stile Milan di RedBird: nessuna spesa folle, nessuna follia, ma acquisti oculati in ruoli oculati al giusto prezzo.

Gli acquisti

Il primo a essere arrivato è il centravanti, priorità assoluta della campagna milanista, Alvaro Morata: per lo spagnolo il Milan ha speso 13 milioni di euro. Successivamente sono arrivati due difensori: il centrale Strahinja Pavlovic per 18 milioni e il terzino Emerson Royal per 15 milioni. Quindi il centrocampista Youssouf Fofana dal Monaco per 20 milioni. Il mercato è stato chiuso dall'arrivo di Tammy Abraham, arrivato con uno scambio di prestiti con la Roma in cui Alexis Saelemaekers ha fatto il percorso inverso. Un totale di 66 milioni di euro spesi (esclusi i bonus che si attiveranno, eventualmente, con il tempo).

Le cessioni

Il Milan ha incassato poco più di 10 milioni di euro. Motivo? Tanti prestiti. Tra i prestiti ce ne sono diversi che non hanno portato immediati introiti nelle casse del Milan, indipendentemente se sono poi previste a fine anno diritti o obblighi di riscatto; si tratta di: Pobega, Saelemaekers, Pellegrino, Colombo, Romero, Nasti, Vasquez e Lazetic. I due prestiti onerosi sono stati invece quello di Kalulu alla Juve per 3.3 milioni e di Adli alla Fiorentina per 1.5 milioni. Due invece le cessioni a titolo definitivo: Maldini al Monza per 3 milioni e Simic all'Anderlecht per la stessa cifra. Considerando quanto speso e quanto incassato, dunque, il Milan registra un saldo negativo di 52,2 milioni.

Costo della rosa

Come riporta Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), il costo della rosa rossonera è aumentato di circa 20 milioni di euro rispetto alla scorsa stagione, passando da 155,2 milioni circa a 175,1 milioni di euro (+12,9%). Per stimare l'impatto a bilancio dei giocatori del Milan, Calcio e Finanza ha considerato gli stipendi lordi (quando pagati dal Milan), la quota ammortamento per ogni singolo calciatore e gli eventuali costi legati ai calciatori arrivati in prestito oneroso.