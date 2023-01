Un treno che deve essere locomotore: Theo rientra per trainare il Milan (PODCAST)

MilanNews.it

Ep. 344 - Il ritorno di Theo

Il Theo Hernandez post Mondiale non è stato il vero Theo Hernandez. C'è poco da girarsi intorno... Chi si aspettava i consueti fuochi e fulmini dalle prime luci del 2023 è rimasto nell'ombra, a causa di una condizione fisica molto deficitaria e, sicuramente, di una situazione mentale non proprio rosea dopo la sconfitta nella finale del Mondiale contro l'Argentina e i risultati negativi in serie con il Milan.

Oggi, però, Theo Hernandez è rientrato in gruppo e sarà a completa disposizione di Pioli per il match di domenica alle 12:30 a San Siro contro il Sassuolo, valido per la 20esima giornata di Serie A e, soprattutto, fondamentale nella ripresa tecnica e mentale del Milan. La formazione rossonera ha bisogno di essere trascinata dal suo treno...

Nel podcast odierno analizziamo il possibile ruolo di Theo Hernandez: clicca sul banner per ascoltarlo!