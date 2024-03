Una settimana da vero Milan. A Verona i rossoneri si sono anche divertiti (come da identità)

Si è conclusa al meglio una ottima settimana del Milan. Dopo il successo per 1-0 sull'Empoli domenica scorsa a San Siro e quello per 1-3 in casa dello Slavia Praga nel ritorno degli ottavi di Europa League con conseguente qualificazione ai quarti da disputare ad aprile contro la Roma, i rossoneri battono 1-3 l'Hellas a Verona, consolidando il secondo posto in classifica e arrivando con serenità all'ultima sosta della stagione.

La partita

Al "Bentegodi" si è senza dubbio visto un bel Milan. Tante occasioni create e tante occasioni sprecate nel primo tempo, con la rete di Theo Hernandez che ha tolto dal tabellino uno 0-0 al 45esimo che sarebbe stato clamoroso; ad inizio ripresa subito 0-2 firmato da Pulisic su ottima azione di Okafor, prima del gol di Noslin per i padroni di casa che hanno provato a riaprire il match, poi chiuso dal bel gol del definitivo 1-3 di Chukwueze. Il Milan ha poi sprecato nuovamente tanto, ma quel che ci si porta via da Verona - oltre al secondo posto consolidato - è che questa squadra, con tutti i titolari e le riserve a disposizione, si diverte e fa divertire.

Le parole di Pioli

Ma perché il Milan non è stato sempre quello delle ultime settimane durante tutto l'arco della stagione? Le risposte e le motivazioni sono tante e diverse, forse anche opinabili, ma quel che conta, visto che il passato non si può cambiare, è pensare al prossimo futuro: "Abbiamo avuto - ha spiegato Pioli in conferenza stampa - un ottimo inizio di campionato, frose abbiamo fatto troppo bene, considerando che avevamo cambiato tanti giocatori e non me lo aspettavo, come non mi aspettavo il calo dopo. Ora stiamo bene e ci sono tante occasioni per dimostrare il nostro valore". Ora la sosta per riposarsi e poi sì, ci sarà tanto modo di dimostrare questo valore.