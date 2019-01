Vai Andrea, ora tocca a te: Conti pronto a tornare titolare contro la Samp dopo 472 giorni

Per ora Rino Gattuso gli ha concesso solo qualche spezzone di partita, ma adesso Andrea Conti è davvero pronto per tornare in campo dal primo minuto: salvo sorprese, vista anche l'assenza di Calabria per squalifica, sabato alle 18 sul campo della Sampdoria negli ottavi di Coppa Italia, il giovane terzino milanista sarà titolare sulla fascia destra dopo 472 giorni dall'ultima volta in cui ha giocato nell'undici iniziale con la maglia del Milan (27 agosto 2017 in campionato contro il Cagliari a San Siro).

CHE CALVARIO - Qualche giorno dopo la sfida contro i sardi, Conti si è rotto il legamento del ginocchio in allenamento e da lì è iniziato un vero e proprio calvario durato quasi un anno e mezzo: quando sembrava infatti ad un passo dal rientro in campo lo scorso mese di marzo, ecco un nuovo infortunio al ginocchio e una nuova operazione che lo ha costretto ai box per atri sei mesi. Fin da quando ha ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo, Gattuso lo ha gestito con grande cautela e lo ha rimesso in campo piano piano perchè dopo due interventi chirurgici non si poteva rischiare nulla.

FINALMENTE TITOLARE - Prima una partita con la Primavera, poi due spezzoni di gara con la prima squadra contro Fiorentina e Frosinone e ora, finalmente, il ritorno in campo dal primo minuto: in questi ultimi giorni, Gattuso lo ha provato spesso tra i titolari, anche se ovviamente Conti non avrà i 90' nelle gambe. Quello contro la Samp sarà un momento speciale per Andrea che, dopo tutti i guai fisici, vuole fare solo una semplice cosa, cioè giocare con continuità con la maglia del Milan.