Ad un super Kean rispondono Abraham e Jovic. La Gazzetta: "Milan. La rimonta più inutile"

vedi letture

Oramai Moise Kean è una certezza. Il centravanti della Fiorentina e della Nazionale italiana ha giganteggiato anche ieri, mettendo a segno il gol del momentaneo doppio vantaggio Viola. Inevitabilmente si è poi un po' affievolito così come tutti i suoi compagni di squadra, ma nel secondo tempo è andato vicino alla doppietta se non fosse stato per un immenso Mike Maignan.

Al numero 20 della Fiorentina hanno risposto per il Milan prima Tammy Abraham, al suo secondo gol consecutivo con la maglia del Milan, e dopo Luka Jovic, al suo secondo gol consecutivo in campionato dopo quello al Napoli. Come contro il Como all'andata, il Como al ritorno, contro il Parma, Lecce ed altre occasioni, anche contro la formazione di Palladino quella di Conceiçao ha reagito tirando fuori l'orgoglio solo dopo essere andata sotto, strappando un punto che fino al 63esimo minuto era impensabile. Ma come scritto questa mattina anche da La Gazzetta dello Sport, "Milan. La rimonta più inutile", anche perché non permette assolutamente al Diavolo di smuovere una classifica che resta deludente.