Alla fine ci pensa sempre Adrien, Tuttosport titola: "Effetto Rabiot"

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Così come nella gara di andata tra Milan e Torino, giocata nel giorno dell'Immacolata allo stadio Olimpico, anche ieri a San Siro la riscossa rossonera è stata guidata dal giocatore migliore della stagione milanista: Adrien Rabiot. L'8 diembre fu lui a riaprire la gara con un bolide impressionante da fuori area dopo il doppio vantaggio granata; ieri pomeriggio è stato lui a segnare il gol del 2-1 che ha aperto un secondo tempo di ottima personalità e di grande cattiveria da parte del Diavolo.

È giusto, dunque, che oggi la scena se la possa prendere il centrocampista francese pupillo di Allegri. Ed effettivamente l'edizione odierna di Tuttosport titola proprio così: "Effetto Rabiot". Poi il titolo continua: "Ma è un Toro che piace". Quindi nell'occhiello: "I rossoneri vincono 3-2 come all'andata. Apre Pavlovic con un gran tiro, pari di Simeone. Nella ripresa Rabiot e Fofana firmano in 3' il successo. Vlasic su rigore accorcia nel finale". Infine nel sottotitolo viene scritto: "Rientra il francese e il Milan ritrova la vittoria e il secondo posto. Una battuta anche sul tecnico rossonero: "Allegri ribalta tutto nell'intervallo cambiando anche modulo"