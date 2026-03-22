L'irrequietezza di Allegri nel finale, il CorSport: "Battiti accelerati"

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Come spesso accaduto quest'anno, il Milan ha costruito la sua vittoria, ieri pomeriggio contro il Torino, grazie a un inizio di secondo tempo dirompente: due ret in tre minuti, di Rabiot e Fofana, che hanno spazzato un primo tempo balbettante e hanno messo il Diavolo sui binari della vittoria. Tre punti che sarebbero arrivati anche in maniera molto più tranquilla, dopo una buona gestione del doppio vantaggio, se non fosse stato concesso il rigore che ha ridato speranza ai granata nel finale di gara.

Durante l'OFR dell'arbitro Fourneau, come riportato da DAZN, Allegri si è avvicinato a Doveri, IV uomo della sfida, e gli ha detto: "Io ci provo a stare calmo ma così mi fate passare la voglia. Io smetto di allenare". Nel post gara il tecnico ha corretto un po' il tiro: "È la foga del momento (ride, ndr). Inizio ad andare avanti con l’età, non vorrei che il cuore cedesse. Quindi in quel momento lì la partita per noi era molto importante". Ed è proprio a partire da questa battuta che il Corriere dello Sport ha costruito il suo titolo: "Allegri battiti accelerati". Una partita sentita moltissimo dall'allenatore rossonero, forse come mai in stagione: esultanza convinta al terzo gol e addirittura al triplice fischio, quando si è involato nel tunnel con i pugni serrati e il sorriso sul volto.