Il CorSport giudica Fourneau: "OFR limite: braccio De Winter no rigore"

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Pur nella vittoria 3-2, maturata per il Milan a San Siro ieri contro il Torino, ci sono state ugualmente alcune decisioni arbitrali che hanno fatto discutere e che avrebbero potuto rivelarsi decisive. In particolare un episodio riguarda il tocco di braccio involontario e non punibile di De Winter in area di rigore, l'altro è il contatto Pavlovic-Simeone che porta nel finale al penalty poi trasformato da Vlasic che ha dato speranza alla formazione di D'Aversa nei minuti finali.

Il Corriere dello Sport propone la sua moviola. In primis sul caso del braccio di De Winter: "Angolo per i granata, pallone su petto/braccio sinistro di De Winter che, però, non fa extramovimenti (a differenza di quello di Kabasele a Genova, una follia venerdì sera far togliere il penalty a Collu, ormai abbonato alle OFR) ed è vicino al corpo. Corretto considerarlo non punibile".

Poi il giudizio sul rigore assegnato: "Abbastanza al limite l’OFR chiamata da Nasca con la quale Fourneau assegna il rigore al Torino, giustificabile solo dalla presenza di una mano sulla faccia di Simeone. In area, con visuale libera per l’arbitro, Pavlovic ha una mano (destra) sulla faccia di Simeone, che gli era andato via. La trattenuta è risibile (il granata fa quasi due passi prima di crollare), Nasca richiama l’arbitro al monitor, unica giustificazione la mano in faccia che è sempre punibile. Davvero sul filo...."