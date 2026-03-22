Il Diavolo torna a crederci? Il CorSera scrive: "Il Milan torna in corsa"
Prova di maturità importante quella del Milan, ieri pomeriggio a San Siro contro il Torino: la vittoria per 3-2, arrivata con una grande reazione a inizio secondo tempo, fa un po' da contraltare alla prestazione povera di spirito e scarica dell'Olimpico di sette giorni fa. Il Diavolo si è rimesso subito in carreggiata, ricacciando il prossimo avversario - il Napoli - a -1 punto e mettendo pressione all'Inter che questa sera sarà ospite della Fiorentina in Toscana: 5 i punti di svantaggio rispetto ai nerazzurri.
Per il Corriere della Sera, che oggi nelle sue pagine sportive racconta la vittoria rossonera, c'è margine per poter riaprire anche il discorso relativo allo Scudetto. Il titolo del quotidiano generalista, infatti, è inequivocabile: "Il Milan torna in corsa, il Toro esce a testa alta". Con la situazione di classifica attuale, al netto della partita in meno dell'Inter, i rossoneri sono in una posizione di classifica sicuramente interessante. Si legge ancora: "La squadra di Allegri ingrana solo nel secondo tempo. Per una notte a -5 dall'Inter".
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