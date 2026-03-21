Oggi c'è Milan-Torino, il CorSport: "Leao, oggi test clinici. Spazio a Fullkrug"

Oggi c'è Milan-Torino, il CorSport: "Leao, oggi test clinici. Spazio a Fullkrug"MilanNews.it
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Oggi alle 09:48Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Nel Milan che questo pomeriggio sfiderà il Torino di Roberto D'Aversa, mancherà Rafa Leao. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: "Leao, oggi test clinici. Spazio a Fullkrug". Al suo posto pronto dunque il centravanti tedesco.

Il quotidiano spiega che il portoghese, a causa di un riacutizzarsi del problema all'adduttore che lo attanaglia dalla sfida d'andata contro i granata di dicembre, non farà parte del match odierno. E' atteso in clinica per degli accertamenti medici sul problema anche in vista della convocazione in nazionale. 