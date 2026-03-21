Tuttosport su Milan-Torino: "Allegri striglia gli attaccanti ma perde Leao"
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Questo pomeriggio il Milan sfiderà il Torino, e lo farà senza Rafa Leao. Come scrive questa mattina Tuttosport, il portoghese non sarà della partita per un problema fisico: "Allegri striglia gli attaccanti ma perde Leao". Il quotidiano torna sulle parole di Max in conferenza: "Per giocare bisogna darsi una svegliata, tutti.
Pulisic sta meglio, a Roma gli è mancata precisione, ma la ritroverà. Füllkrug? Finora ho fatto la valutazione di tenere un centravanti del genere nel finale, non avendo un'alternativa. Adesso torna Gimenez, durante la sosta organizzeremo un'amichevole per fargli recuperare la condizione".
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