Oggi il Milan torna in campo. Tuttosport in prima pagina: "Leao marca visita. Il Toro ci prova"

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Dopo la sconfitta esterna sul campo della Lazio che ha compromesso la lotta scudetto sull'Inter, oggi il Milan tornerà in campo a San Siro, alle 18, per sfidare il nuovo Torino di Roberto D'Aversa. L'obiettivo è avvicinarsi ai nerazzurri e tenere a distanza il Napoli.

Come ricorda l'edizione odierna di Tuttosport in prima pagina, non ci sarà Rafa Leao: "Leao marca visita. Il Toro ci prova". L'attaccante portoghese ha un fastidio muscolare e non sarà della partita, al suo posto dovrebbe esserci Fullkrug.