Milan, oggi la sfida al Torino. Il CorSport: "Max scuote l'attacco"

Milan, oggi la sfida al Torino. Il CorSport: "Max scuote l'attacco"MilanNews.it
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Oggi alle 09:12Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Questa sera il Milan tornerà in campo per sfidare il Torino. Non ci sarà Rafa Leao ma, a parte questo, Massimiliano Allegri si aspetta risposte importanti dagli altri suoi attaccanti. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: "Max scuote l'attacco".

Il quotidiano spiega: "Nei tre mesi del nuovo anno l’attacco milanista ha prodotto solamente sette gol in dodici partite. Quattro reti per Leao, due per Nkunku, solo una per Fullkrug e nessuna per Pulisic e Gimenez, con quest’ultimo che però non gioca dallo scorso ottobre". 