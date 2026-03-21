Milan, oggi la sfida al Toro. Il CorSport in apertura: "Allegri, Leao no: Fullkrug subito"

Milan, oggi la sfida al Toro. Il CorSport in apertura: "Allegri, Leao no: Fullkrug subito"MilanNews.it
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Oggi alle 08:24Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Questo pomeriggio, alle 18, il Milan tornerà in campo. A San Siro gli uomini di Massimiliano Allegri ospiteranno il Torino di Roberto D'Aversa: l'obiettivo dei rossoneri è quello di vincere per provare a mettere pressione all'Inter, sempre a +8 in classifica. 

Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, mancherà Rafa Leao: "Allegri, Leao no: Fullkrug subito". Il portoghese non sarà della gara, al suo posto favorito il tedesco. Il quotidiano prosegue: Il portoghese è out come Loftus e Gabbia. Pulisic spalla del tedesco".