La Gazzetta su Milan-Torino: "Fofana in vantaggio su Ricci a centrocampo"

La Gazzetta su Milan-Torino: "Fofana in vantaggio su Ricci a centrocampo"MilanNews.it
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Oggi alle 09:36Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Questo pomeriggio il Milan sfiderà il Torino a San Siro. Come scrive la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna di giornale, "Fofana è in vantaggio su Ricci a centrocampo". Il centrocampista francese scalpita per una maglia da titolare ed è avanti rispetto all'ex granata.

Oggi i rossoneri devono necessariamente vincere, sia per avvicinarsi all'Inter sia per mandare nuovamente indietro il Napoli, che ieri pomeriggio ha vinto sul campo del Cagliari. Una gara da non fallire per il Diavolo.