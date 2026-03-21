La Gazzetta: "Leao di nuovo ko. Fullkrug in missione per lanciare il Milan"

La Gazzetta: "Leao di nuovo ko. Fullkrug in missione per lanciare il Milan"MilanNews.it
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Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Dopo la pesante sconfitta esterna contro la Lazio, il Milan tornerà in campo questo pomeriggio contro il Torino. E lo farà senza Rafa Leao, come titola la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna: "Leao di nuovo ko. Fullkrug in missione per lanciare il Milan".

Rafa ha infatti ancora dolore all'adduttore e non sarà convocato da Massimiliano Allegri, al suo posto ecco il centravanti tedesco che avrà il compito di portare i rossoneri a -5 dall'Inter, in attesa della sfida dei nerazzurri.