Il QS in apertura su Milan-Torino: "Leao si ferma. Allegri a caccia dell'Inter con Fullkrug"
MilanNews.it
Questo pomeriggio il Milan tornerà in campo per sfidare il Torino di Roberto D'Aversa. L'obiettivo dei ragazzi di Massimiliano Allegri è chiarissimo, vincere per mettere pressione all'Inter e tenere a distanza il Napoli di Antonio Conte.
Come spiega il QS in apertura di giornale, non ci sarà Rafa Leao: "Leao si ferma. Allegri a caccia dell'Inter con Fullkrug". L'attaccante portoghese ha un fastidio muscolare, al suo posto il tecnico livornese dovrebbe optare per il centravanti tedesco.
Pubblicità
Rassegna Stampa
L'anticipo di Galli - Obiettivi del gruppo e obiettivi dei giocatori: farli coincidere per vinceredi Filippo Galli
Le più lette
1 Pellegatti: "Allegri ha già informato i dirigenti su quale debba essere la tipologia dei giocatori da inserire nel futuro Milan"
16/03 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
Primo Piano
probabile formazionePROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Torino: Leao out. Riecco Rabiot, Gimenez in panca
Luca SerafiniSuccede solo a chi ci crede... La solitudine di Allegri. La Marotta League e il becerume
Franco OrdinePerché il Milan non può cambiare gioco. Se non hai attacco dove vuoi andare? A chi conviene abolire Open Var
Carlo PellegattiDue giorni di domande. Quattro Rabiot. Gestione Leao: incomprensibile! Quelle sedie vuote dell’Olimpico. Non il calendario gregoriano, quello della Lega Calcio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com