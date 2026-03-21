Il QS in apertura su Milan-Torino: "Leao si ferma. Allegri a caccia dell'Inter con Fullkrug"

Il QS in apertura su Milan-Torino: "Leao si ferma. Allegri a caccia dell'Inter con Fullkrug"MilanNews.it
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Oggi alle 08:48Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Questo pomeriggio il Milan tornerà in campo per sfidare il Torino di Roberto D'Aversa. L'obiettivo dei ragazzi di Massimiliano Allegri è chiarissimo, vincere per mettere pressione all'Inter e tenere a distanza il Napoli di Antonio Conte.

Come spiega il QS in apertura di giornale, non ci sarà Rafa Leao: "Leao si ferma. Allegri a caccia dell'Inter con Fullkrug". L'attaccante portoghese ha un fastidio muscolare, al suo posto il tecnico livornese dovrebbe optare per il centravanti tedesco.