Il Diavolo reagisce, la Gazzetta titola: "Scossa Milan, notte a -5 dall'Inter"

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Al Milan si chiedeva una reazione e una reazione è effettivamente arrivata: non è stato facile ieri pomeriggio a San Siro contro il Torino, anche a causa di un approccio confuso e poco coraggioso del Diavolo, ma alla fine l'intervallo ha portato consiglio a Massimiliano Allegri e alla sua squadra che è rientrata nella ripresa mangiandosi il campo e costruendosi il 3-2 finale. Servivano tre punti di carattere dopo la sconfitta con la Lazio, anche per rispondere al Napoli che sarà prossimo avversario dopo la sosta.

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Scossa Milan: notte a -5 dall'Inter. Rabiot fa il Diavolo, Allegri torna secondo: battuto un bel Toro". Nel sottotitolo si entra maggiormente nel dettaglio dell'incontro: "Nel primo tempo meglio i granata che poi pagano un blackout a inizio ripresa. Due gol in pochi minuti indirizzano la sfida verso i rossoneri che a Pasquetta sfideranno il Napoli". E poi ancora si legge sulla rosea: "Approccio molle e difficoltà in costruzione per la squadra di Allegri. Orgoglioso il Torino: ci ha creduto fino alla fine".