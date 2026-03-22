Torna Rabiot e il Milan vince, la Gazzetta non ha dubbi: "Insostituibile: con lui ritmo Scudetto"

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L'importanza capitale di Rabiot nel Milan, ennesimo capitolo. Anche ieri pomeriggio il centrocampista francese ha fatto capire a tutti perché Massimiliano Allegri lo ha preteso con tutte le sue forze a fine agosto e perché è un calciatore così importante per i rossoneri. Probabilmente, a oggi, l'ex Juventus e Marsiglia è il migliore calciatore della stagione milanista. Ieri il confronto del Milan con Rabiot e del Milan senza Rabiot visto a Roma è stato impietoso e lampante: anche i numeri dicono che il Diavolo senza il suo Cavallo Pazzo non può stare.

La Gazzetta dello Sport questa mattina dedica un pezzo più che meritato al calciatore francese che ne esalta le caratteristiche cruciali per il Diavolo: "Rabiot insostituibile. Finalmente in gol anche a San Siro. Con lui è un Milan a ritmo scudetto". Poi si aggiunge nel sottotitolo: "Il francese aveva segnato solo in trasferta. È il leader che cambia il volto al Diavolo". I dati sono davvero lampanti. Con Rabiot: una media punti a giornata di 2,38. Senza Rabiot: la media cala a 1,44.