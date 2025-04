Alle 15 la finale Primavera, il CorSport: "Il piccolo Diavolo si affida a Ibra Jr"

Oggi è un grande, grandissimo giorno per il Milan Primavera. I rossoneri di mister Federico Guidi (leggi le sue parole alla vigilia) oggi scendono in campo per la finale di Coppa Italia Primavera contro il Cagliari. Teatro suggestivo della sfida sarà l'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano, per l'occasione rinnovata nel manto erboso. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15 e l'ingresso per i tifosi è gratuito. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia e potrete seguire live testuale e aggiornamenti in tempo reale su MilanNews.it.

Oggi il Corriere dello Sport parla della gara e lato Milan cita due dei giocatori più rappresentativi: Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, e il suo compagno di reparto Mattia Liberali. Questo il titolo del giornale: "II piccolo Diavolo si affida a Ibra Jr". Nel sottotitolo invece si legge questo: "Nel Milan spicca la stella Liberali". Per il classe 2007, che ha festeggiato la maggiore età tre giorni fa, quest'anno anche l'esordio da titolare in prima squadra. Questa la probabile formazione del Milan:

MILAN (4-3-3):

12 Longoni

2 Bakoune, 13 Dutu, 6 Paloschi, 98 Magni

34 Comotto, 80 Eletu, 55 Hodzic

10 Liberali, 99 Scotti, 11 Ibrahimovic