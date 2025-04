Appuntamento con la storia. La Gazzetta: "Domani la finale della Coppa Italia Primavera"

II Milan Primavera di Federico Guidi può scrivere una pagina importante di storia del settore giovanile rossonero. Come titolato questa mattina anche da La Gazzetta dello Sport, è in programma "Domani la finale della Coppa Italia Primavera", che vedrà per l'appunto l'U20 del Diavolo affrontare presso l'Arena Civica di Milano i pari età del Cagliari dell'ex calciatore Fabio Pisacane.

Il Milan ha vinto il trofeo in due occasioni: nel 1985 con Fabio Capello in panchina e nel 2010 con Giovanni stroppa come tecnico. L'ingresso sarà gratuito, con gli uomini di Federico Guidi che sperano di potersi togliere questa grande soddisfazione dopo una stagione comunque di un certo livello.