Castro da una parte, Gimenez dall'altra. Il CorSport: "Qui Dall'Ara, il derby dei Santi"

Questa sera allo stadio Renato Dall'Ara andrà in scena il recupero della nona giornata di campionato tra il Bologna di Vincenzo Italiano ed il Milan di Sergio Conceiçao, sfida che potrà dire tantissimo sulla stagione di queste due squadre, alla ricerca di punti che possano alimentare le loro ambizioni europee, che al momento distano 8 punti (la Juventus quarta in classifica).

Non ci sarà dunque altro risultato al di fuori della vittoria questa sera, perché anche un pareggio potrebbe complicare i discorsi rimonta per le due squadre. Quella di questa sera sarà però anche una partita ricca di talento, che vedrà due attaccanti giovani, forti e di prospettiva, come Castro e Gimenez, cercare di prendersi la scena trascinando le proprie squadre alla vittoria. In merito a questo duello Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato in apertura: "Qui Dall'Ara, il derby dei Santi".