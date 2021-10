Champions, l'apertura de La Stampa su Inter e Milan: "Milano al bivio"

La Stampa si occupa in apertura delle sfide di Champions League che attendono le milanesi e titola: “Milano al bivio”. L’Inter a San Siro con la sorpresa Sheriff, il Milan in casa del Porto: gare decisive nella corsa al passaggio del turno - si legge - La squadra di Inzaghi (miglior attacco della A) ancora a secco, in quella di Pioli Ibra cerca il record: la rete di un over 40.