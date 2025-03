Cominciano le riunioni. Il CorSport: "Milan, altra rivoluzione"

Il progetto rossonero è fallito. Almeno in questa stagione. Il nono posto in classifica, gli 11 punti dalla zona Champions ed un rendimento disastroso costringono il Milan a guardarsi allo specchio e cominciare a capire come muoversi ma soprattutto cosa fare in vista della prossima stagione, così da evitare di commettere gli stessi errori di questa.

Un altro fallimento non è tollerato, ed è per questo che dalle parti di via Aldo Rossi sarebbero cominciate le riunioni per quella che Il Corriere dello Sport ha questa mattina definito "altra rivoluzione". Sì, perché se a gennaio si è cercato in qualche modo di rimediare agli errori di sei mesi prima, in estate si cercherà di mettere una toppa a tutta una serie di dinamiche che oggi vedono il Milan in caduta libera.