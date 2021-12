Corriere della Sera: "Leao fuori fino a gennaio"

Mister Pioli può sorridere per il recupero di Giroud, ma non può fare altrettanto per Leao. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il 2021calcistico dell’attaccante è finito in anticipo. Stando a quanto riferito dal noto quotidiano, gli esami a cui il giocatore portoghese si è sottoposto ieri hanno confermato una leggera lesione al bicipite femorale, problema che lo terrà fuori nelle ultime due gare dell’anno contro Napoli ed Empoli. Leao, dunque, come i compagni di squadra Rebic e Calabria (che stanno migliorando), tornerà a disposizione di Pioli solo dopo la sosta.