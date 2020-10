"Milan a secco, niente centrale". Lo scrive il Corriere dello Sport dopo il mancato arrivo di un rinforzo per la difesa. "Diversi tentativi fino all’ultimo momento - sottolinea il noto quotidiano sportivo della Capitale - ma Pioli non avrà un altro difensore". L’ultima trattativa è stata per Simakan dello Starsburgo, ma non è andata a buon fine.