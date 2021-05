Corriere dello Sport sul Milan: "Pioli senza Rebic a Bergamo"

"Due posti Champions per tre squadre, e dopo dieci anni i bianconeri rischiano", scrive il Corriere dello Sport in prima pagina. "Pirlo a Bologna per l'ultimo assalto - si legge - ma dipende da Napoli e Milan. Gattuso col Verona non può sbagliare, Pioli senza Rebic a Bergamo". Sarà una serata di campionato tutta da vivere: "Tre sfide alle 20:45 decidono le ultime due qualificate" alla massima competizione europea per club.