Corriere dello Sport: "Zlatan-Champions, la sfida è già ripartita"

"Zlatan-Champions, la sfida è già ripartita". Il Corriere dello Sport in edicola stamane pone l’accento sul futuro del campione svedese. "A marzo il summit con il club per decidere se continuare", scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "L’attaccante del Milan non è riuscito a incidere come fa in campionato: tra le riflessioni sul futuro, c’è la voglia di lasciare il segno in Europa".