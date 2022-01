Corriere Romagna - Nuova offerta del Milan per il giovane Berti del Cesena

Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, il Milan ha presentato una nuova offerta al Cesena per il giovane centrocampista Tommaso Berti. Stando all'indiscrezione, i rossoneri hanno messo sul piatto 500mila euro per il cartellino, altrettanti in caso di debutto in Serie A del ragazzo, più una percentuale sulla futura rivendita. Il direttore sportivo Zebi ha girato la proposta alla proprietà americana, che ora dovrà prendere una decisione.