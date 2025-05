Corsa Champions, le possibilità del Milan sono residuali. La Repubblica: "In 6 per un posto, guida la Juve"

La matematica non lo ha ancora condannato, ma servirebbero una serie di incastri, oltre che un vero e proprio miracolo, per vedere il Milan in Champions League anche l'anno prossimo. Vincere a Roma contro la formazione di Claudio Ranieri potrebbe consentire alla formazione di Sergio Conceiçao di rimandare ulteriormente ogni discorso all'ultima giornata, ma parliamoci chiaro: le possibilità per il Diavolo di andare in Champion sono oramai residuali.

Eppure nella bagarre al quarto posto La Repubblica l'ha comunque inserita la formazione rossonera, consapevole però che per lei e la Fiorentina i giochi sono oramai fatti. In merito a questo il noto quotidiano ha questa mattina titolato "In 6 per un posto, guida la Juve", ad oggi la favorita a chiudere questa stagione in quarta posizione.