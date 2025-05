Ultima chiamata. La Gazzetta: "Milan, una vittoria per inseguire l'Europa"

Oramai non c'è neanche più la possibilità di rendere meno amara questa stagione, anche perché la Coppa Italia è andata persa e quindi non ci si può neanche appellare al titolo vinto. Al Milan non resta altro che provare quantomeno a salvare la faccia vincendo le ultime due partite di campionato e sperare in qualche combinazione di risultati per qualificarsi ad una competizione europea nella prossima stagione.

Si parte stasera dallo stadio Olimpico, contro la Roma, che dal canto suo vorrà tornare a vincere dopo lo stop di Bergamo per alimentare i sogni Champions League. In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Milan, una vittoria per inseguire l'Europa", che oggi potrebbe distare appena 6 punti, ma tutto dipende sempre e solo dalla squadra.