Due partite per salvare la faccia. Tuttosport: "Milan, ora l'obiettivo è la Conference"

L'eventuale vittoria in finale di Coppa Italia avrebbe permesso al Milan di vivere questo finale di stagione in maniera molto più serena e pacata per quello che si potesse, ma invece la sconfitta contro il Bologna complica ogni progetto presente e futuro della formazione di Sergio Conceiçao. Imparare dai propri errori e ripartire come se nulla fosse successo. È questo quello che deve fare il Milan, oltre che provare a salvare quantomeno la faccia in queste ultime due partite di campionato.

La Champions League è ancora matematicamente possibile ma difficile, così come l'Europa League. Giocare una competizione europea nella prossima stagione è strettamente necessario, ed è per questo che Tuttosport ha questa mattina titolato "Milan, ora l'obiettivo è la Conference", anche perché realisticamente solo a questa può puntare.