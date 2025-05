Il Milan ha deciso di non riscattarlo. Il CorSport: "Abraham sarà di nuovo giallorosso"

In questa stagione Tammy Abraham è andato in doppia cifra di gol con la maglia del Milan sommando tutte le competizioni, risultando essere anche in diverse occasioni decisivo con qualche assist. Nonostante questo, comunque, il Diavolo ha deciso che non riscatterà l'attaccante, che in estate farà dunque rientro a Roma per trovarsi poi una nuova sistemazione (si parla della Turchia) in vista della prossima stagione.

A parlare della situazione legata al futuro dell'inglese ex Chelsea anche Il Corriere dello Sport, che questa mattina ha titolato "Abraham sarà di nuovo giallorosso". Post credit importante: il rientro nella capitale dell'attaccante poco inciderà sul futuro di Alexis Saelemaekers, dato che un tentativo per trattenere il belga la Roma lo farà comuque.