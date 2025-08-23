Napoli e Milan aprono la nuova Serie A. Tuttosport titola: "Conte, c'è da stare... Allegri"

Nella prima pagina di Tuttosport spazio anche a Napoli e Milan, che contro Sassuolo e Cremonese aprono la Serie A 25/26 nella giornata di oggi: "Conte, c'è da stare... Allegri". Il tecnico livornese tra il serio ed il faceto: "Spero di non fare danni, la favorita è chi ha vinto lo scudetto".

Max ricomincia il suo percorso in rossonero contro la Cremonese, attesa questa sera alle 20.45 a San Siro.