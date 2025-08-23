"In allenamento i primi palloni li ha giocati tutti in no-look, d'esterno": l'aneddoto di Vieri su Modric

Oggi comincia la Serie A 25/26 ed i tifosi italiani potranno ammirare in campo Kevin De Bruyne e Luka Modric, campioni nella fase finale della loro carriera che hanno scelto rispettivamente Napoli e Milan. Bobo Vieri, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ne parla così:

De Bruyne e l’eterno Modric cosa portano al nostro calcio?

“Classe infinita, esperienza e anche richiamo mediatico perché tutti vogliono vederli, segno che la A conta sempre di più. De Bruyne ha lasciato Guardiola per Conte ed è una scelta significativa: con Antonio si lavora il doppio o il triplo, vuol dire rimettersi in gioco a oltre 30 anni. Per Modric ho chiesto direttamente al mio amico Bernardo Corradi, ora collaboratore di Allegri: mi ha detto che i primi palloni in allenamento li ha giocati tutti no-look, di esterno. Da non crederci. Con lui il Milan ha fatto un colpo enorme perché l’età a questo livello non conta”.