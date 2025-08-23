Comincia il campionato, il CorSport in prima pagina: "Subito Conte-Max"

L'attesa è finita, ricomincia la Serie A! Subito in campo il Napoli campione d'Italia che, alle 18.30, affronta il neopromosso Sassuolo al Mapei Stadium. A San Siro stasera tocca al Milan, che ospita la Cremonese di Davide Nicola. Una sfida a distanza che occupa la prima pagina del Corriere dello Sport: "Sabato da urlo. È subito Conte-Max".

Allegri ieri ha parlato in conferenza stampa: "Milan senza limiti". Oggi a San Siro soldout: "La spinta di 75.000 per Pulisic e Gimenez". Non gioca Leao, in attacco tocca al messicano.