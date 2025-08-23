Riecco la Serie A, Gazzetta titola: "Fateci divertire". Sul Milan: "San Siro esaurito, Milan con Modric. Tre visite mediche per Boniface"

Oggi comincia ufficialmente la Serie A 2025/26 e c'è anche il Milan, che ospita la Cremonese, tra le squadre in campo. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola: "Fateci divertire". La rosea poi va nello specifico sui rossoneri: "San Siro esaurito, Milan con Modric": contro la Cremonese si va verso il sold out ed il campione croato scenderà in campo dal primo minuto.

Si legge anche: "Tre visite mediche per Boniface". L'attaccante nigeriano ieri ha svolto le visite mediche alla Madonnina, l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano ed un ulteriori controllo ortopedico a fine giornata: non è bastato e oggi il Milan lo sottoporrà ad ulteriori controlli prima di decidere se procedere o meno con il suo acquisto.