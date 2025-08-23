Milan, per il CorSport idea Merih Demiral per la difesa

Il mercato del Milan si chiuderà con l’attaccante? Ci sono diversi fattori che fanno propendere verso il no. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina racconta che con altre cessioni si aprirebbe lo spazio per ulteriori colpi in entrata. Al momento il Milan sembrerebbe aver bisogno di un altro difensore centrale, e i possibili addii di Musah e Chukwueze renderebbero necessari l’arrivo di un altro centrocampista e di un nuovo esterno d’attacco.

Al momento in difesa Allegri ha a disposizione quattro centrali per tre posti, se si dovesse decidere di proseguire con questa struttura tattica. Negli ultimi giorni si potrebbe tornare sul mercato per cercare un’occasione che rinforzi, tecnicamente e numericamente, il reparto. Il nome che fa il Corriere dello Sport è quello di Merih Demiral, centrale 1998 che in Italia ha già indossato le maglie di Sassuolo, Juventus, senza incontrarsi con Allegri e Atalanta. Il turco al momento è sotto contratto con l’Al-Ahli e ha espresso il desiderio di lasciare il campionato arabo e tornare in Europa nella stagione che porta al Mondiale negli USA.